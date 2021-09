Dabiz Muñoz responde a una pregunta de Cristina Pardo de una forma muy sincera y nada habitual

Desde hace 24 horas Dabiz Muñoz está en una nube. El conocido chef madrileño ha sido elegido mejor cocinero del mundo en los de los premios The Best Chef Awards 2021 en una gala celebrada en Ámsterdam.

Con motivo del premio, Muñoz ha concedido una entrevista en Más Vale Tarde para hablar de lo que supone para él ganar este galardón. Después de hacer un repaso por su trayectoria, Cristina Pardo le ha preguntado si cree que en un momento de la pandemia se “criminalizó” al sector de la hostelería con las restricciones.

También ha recordado la periodista que en una gala de la Guía Michelín celebrada el pasado mes de diciembre en Madrid, el cocinero dio las gracias a Isabel Díaz Ayuso y a José Luis Martínez-Almeida por “cuidar” de la hostelería madrileña.

En ese instante, el cocinero ha sorprendido con una frase nada habitual en televisión y casi en la vida y ha dicho con sinceridad que no lo sabe: “Esta pregunta me la habéis hecho un montón de veces en distintos medios. Honestamente no me considero una voz autorizada para hablar de cuáles son las mejores medidas o no en contra del covid. Es que no lo sé”.

El cocinero ha añadido que supone que si las autoridades pusieron en marcha esas medidas “tendrían un sentido lógico”: “No te puedo decir otra cosa porque, de verdad, no tengo una opinión formada sobre esto”.

Muñoz ha finalizado su respuesta diciendo que el sector de la hostelería ha sufrido mucho pero que hay otros sectores lo han pasado igual de mal y que todavía hoy siguen sufriendo a causa de la pandemia.