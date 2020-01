Dabiz Muñoz desvela el motivo por el que escribe su nombre con B y Z

Dabiz Muñoz, el cocinero y marido de Cristina Pedroche, es uno de los chefs con más prestigio del panorama culinario español y ostenta en su restaurante DiverXo tres estrellas Michelín.

El madrileño estuvo en el programa de Telecinco Volverte a ver, que presenta Carlos Sobera, con el objetivo de sorprender y animar a dos jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo de la cocina.

Sin embargo, Muñoz también tuvo tiempo para responder las preguntas del conductor del espacio y de desvelar, entre otras cosas, la razón por la que escribe su nombre como Dabiz y no como David.

“La explicación es mucho más sencilla de lo que parece. Empezamos a hacer nuestra propia vajilla y poner David escrito normal no tenía ninguna diferenciación y no era capaz de ser una marca. Como me siento muy madrileño y convertimos muchas letras D en Z y quizás a mí, porque tengo los dientes separados, me ocurre más esto. Así que lo decidimos poner”, contó Muñoz.

Además, el marido de Pedroche también confesó que ese cambio le generó controversia y que había gente que se lo achacaba. Entonces, su reacción fue la de escribirlo en todos los sitios hasta el punto de que en la actualidad es una de las grandes marcas de la cocina.

Muñoz, asimismo, habló de lo mal que lo pasó y los problemas que tuvo para digerir el éxito y las expectativas generadas: “Te diría que lo he pasado muy mal por la presión y por todo lo que la gente esperaba al venir a comer en mis restaurantes. Mucha culpa de este cambio, a parte de mi madurez como persona, la tiene Cristina, que me dijo que era un atormentado y hacía lo que me daba la gana”.

A pesar de todos los años de éxito en los que lleva viviendo, reconoció estar disfrutando únicamente “desde hace cuatros”.