Dafne Fernández, ante unas imágenes antiguas de Tamara Falcó: "¿Qué está diciendo?"

Habla concretamente Falcó de que tiene amigas que han abortado y que no las ve “más felices por ello”: “Sin embargo, voy a Fundación Madrina y veo a madres de 12 y 13 años sin recursos, te estoy hablando de gente que dice ‘no puedo’ y veo a esas niñas sin recursos que están sacando a sus hijos adelante con una sonrisa, sin un trabajo, tal y digo bueno, no sé. Si quieres puedes”.

Este vídeo se ha compartido de forma masiva estos días y ha llegado hasta la actriz Dafne Fernández, que no se ha podido contener y ha afirmado: “Pero qué está diciendo!? Lo siento pero no debería tener un altavoz ni una plataforma para decir esta aberración”.

Falcó afirmó, mientras hablaba de su exnovio Íñigo Onieva, que hoy en día as está viviendo un momento “muy complicado para la humanidad”: “Hay tantos tipos de sexualidades y sitios donde puedes ejercer el mal que creo que en otras generaciones no era tan evidente o no estaba tan bien visto”.