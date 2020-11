Dafne Fernández comparte una foto en 'topless' en la recta final del embarazo

View this post on Instagram

″Se me están juntando las ganas que tengo de verle la carita con la incomodidad física y ya las semanas se me empiezan a hacer largas, pero no queda nada. Ánimo a todas las que estéis como yo”, ha escrito la actriz junto a la instantánea que acumula más de 30.400 me gusta en un día.

Fernández ha recibido multitud de comentarios de sus seguidores, especialmente de madres que, al igual que ella, se encuentran en la recta final de su embarazo.