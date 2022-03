Dafne Fernández, sobre su fin en una famosa serie: "Dije que no seguía si no se me pagaba como a los hombres"

La actriz y bailarina Dafne Fernández. Pablo Cuadra via Getty Images

Dicho y hecho. Siete años después de que terminara la emisión de El chiringuito de pepe, serie de máxima audiencia en Telecinco, una de sus protagonistas ha revelado por qué abandonó la ficción. Dafne Fernández ha confirmado en Papel que decidió dejar la comedia por cobrar menos que sus compañeros hombres. En su momento trascendió que su marcha se debía a motivos económicos, pero se desconocían los detalles: “Nunca he hablado de esto, pero... sí, fue por eso”.

No pidió un sueldo inasumible, como se especuló por aquel entonces, sino una equiparación salarial. “Dije que no seguía si no se me pagaba como a los hombres y ya está (...) Me la jugué y estuve castigada un tiempo”, ha relatado la madrileña. Además, lamenta que tuvo que “leer todo tipo de artículos contando mentiras”, y que nadie se puso en contacto con ella para confirmar qué había ocurrido realmente.

″¿Pero qué puedes hacer contra eso? Callar, seguir y ya está. Yo no puedo cambiar el mundo, sólo puedo cambiar pequeñas cosas y eso es lo que he intentado. Al menos no ceder con lo que creo injusto”, comenta.

Además, puntualiza que “nunca pidió más” y “la fama no se le subió a la cabeza”, como se llegó a decir: “Solamente pedí lo que me habían asegurado que me iban a dar y nunca me dieron, pero a mis compañeros hombres sí. Ese problema de disparidad salarial está ahí y sólo se pueden cambiar las cosas si cambiamos nuestra manera de andar”.

La actriz y bailarina de 36 años ha aprovechado la entrevista para lanzar otra crítica contra la industria. “A mí la maternidad me ha roto porque yo antes era la chica guapa y ahora soy una madre, entonces ya no encajo. A ver cómo puedo decir esto sin que suene mal, digamos que ya no soy sexualmente deseable y eso me invisibiliza. En España no hay personajes escritos para mujeres reales”, sentencia.