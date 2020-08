Dakota Tárraga denuncia agresiones de la Policía en su paso por el calabozo: "Me han pegado un palizón"

Según Dakota, la llamada se produjo por parte de un vecino al escuchar los gritos, algo que ella misma justifica. “En mi casa siempre hablamos a voces, pero no he maltratado a mi madre como ha demostrado el fiscal. Es muy grave eso que se dice de mí”, señaló.

La joven relató que durante su paso por comisaría no le explicaron en ningún momento el motivo de la detención y que ella misma pensó que se trataba de un tema de deudas. “Yo me fui sin esposas ni nada, pensaba que me llevaban porque tengo una multa pendiente”, detalló.

“Lo veía muy injusto. No he maltratado a nadie y menos a mi madre. Pasé toda la noche en el calabozo y me hacían preguntas de Supervivientes”,indicó. “Me han pegado y todo”, ha detallado. Ante las acusaciones vertidas hacia los cuerpos de seguridad, Moreno trató de medrar e indicarle que tales palabras eran muy graves. “Me pegaron un palizón. Aún tengo señales”, insistió.

Dakota señaló que ha puesto el asunto en manos de la justicia y que tiene un parte de lesiones que demuestra las agresiones sufridas.