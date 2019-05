“Estoy muy contenta, aunque habla de una realidad muy triste por el hecho de que todavía no haya habido ninguna mujer narrando al máximo nivel en el fútbol español”, comenta Boronat a El HuffPost.

Hoy ha sido un día muy especial. He narrado el Atlético-Sevilla para La Liga TV, mi primer partido, con el gran @albertoowono como comentarista. Muy contenta por la oportunidad y por el resultado. A seguir aprendiendo. pic.twitter.com/8P58rL2TCw

El camino de las mujeres en el mundo del deporte se está abriendo a pasos agigantados. Ya no solo es su caso, sino que el pasado 6 de abril, Sara Giménez narró en Carrusel Deportivo de la Cadena Ser un Girona-Espanyol y, el sábado 11 de mayo, Telecinco emitió en prime time la final de la Copa de la Reina entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Pasos que no deberían ser noticia pero que lo son.

“Ha tardado mucho en llegar, pero si cada vez juegan más mujeres en España al fútbol y lo hacen a un nivel más alto, la repercusión mediática debería ser acorde al nivel competitivo. Cuantas más niñas empiecen a jugar al fútbol de jóvenes, más se interesarán por la comunicación deportiva”, afirma la periodista.

Boronat confiesa que, aunque en líneas generales no se ha sentido discriminada, sí que lo ha sufrido en algunos casos muy puntuales: “Al final seguimos viviendo en una sociedad eminentemente machista y siempre te encuentras a algún tonto que te hace vivir una situación desagradable. Pero en general, no puedo decir que me haya sentido discriminado por ser mujer”.

Una experiencia positiva que quiere repetir en el futuro

Narrar un partido de fútbol siempre le ha rondado por la cabeza a una periodista que lleva viendo fútbol casi desde la cuna. De esta manera, los 90 minutos de encuentro se le pasaron “volando”. Sin duda, una experiencia que espera repetir en el futuro. “No va a ser flor de un día”, sentencia.

Para ello, cobra especial importancia el hecho de que trabaje en Bein Sports que, como ella dice, es “una compañía que apuesta por el fútbol femenino y por las retransmisiones en clave femenino”. Para ejemplificarlo habla de Natalia Arroyo, que comenta los partidos de Gol TV.

Boronat asegura que en los días anteriores no se sintió nerviosa, solo en los minutos previos al pitido inicial. “La media hora de antes sí que se me hizo muy larga y tenía ganas de que empezara el partido. Es verdad que tenía más nervios que en mis programas, que presento desde hace años, pero esa tensión creo que incluso es necesaria”, valora.

Además, se siente sorprendida por los buenos comentarios que ha recibido. “Uno de los piropos más bonitos que me han dicho es que no se dieron cuenta de que había una mujer narrando, como diciendo que no vieron ninguna diferencia”, destaca entre risas.