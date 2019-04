Dani Carvajal explica su cruce de declaraciones con Eva Hache

A post shared by @eva_hache on Feb 10, 2019 at 3:52am PST

Ahora y más de dos meses después, Carvajal ha explicado en una entrevista al diario Marca el porqué de su actuación: “Para expresar tu opinión o cómo piensas no es necesario faltar el respeto a los que no piensan como ella. Puedes expresar tu opinión y es respetable, yo respeto las opiniones de todo el mundo. No me sentí atacado, pero vi el mensaje y no me gustan esas cosas”.

Además, el jugador madridista le ha recordado la importancia que tienen las personas públicas en la sociedad. “Una persona de a pie si pone eso no le voy a contestar, pero un personaje público, que tienes mucha gente detrás, que te sigue, que te lee... No es adecuado faltar el respeto a los demás”, ha explicado el lateral.