Dani Martín revela en 'El Hormiguero' el problema de salud que sufre y que le ha hecho perder peso

La cuarentena está dando lugar a cambios a algunos cambios físicos increíbles entre los famosos. Muchos de ellos por su peinado, pero también por otro tipo de cambios. Este martes Dani Martín conectó desde su casa con El Hormiguero (Antena 3) y, durante su entrevista con Pablo Motos bromeó sobre el cambio físico que había dado durante el confinamiento.

“Me están saliendo canas en la barba. Estoy jodido, nunca las había tenido. No sé si es que ahora me miro más, pero me están saliendo más. También es que tengo 43 años...”, señaló ante el apunte de Trancas de que el cantante se había dejado bigote.

Ante las bromas de Motos y las hormigas de que aparentaba menos edad, el cantante señaló: “Ahora que estoy más delgado me jode que no puedo ir a la tele. Siempre que voy tengo cara de pan”.