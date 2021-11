Dani Martín habla del nivel de la política y destaca lo que falla: "Se echa en falta"

El cantante Dani Martín está teniendo un otoño de lo más movido. El artista madrileño planteó primero la posibilidad de una vuelta de El Canto del Loco y, aunque después confirmó que no regresaba la banda y que era todo una campaña para promocionar su nuevo disco, No, no vuelve, monopolizó casi todas las conversaciones.

Martín, para hablar de esta estrategia y de la gira que está haciendo, está haciendo entrevistas, como la que ha dado al diario El Mundo. En ella, el cantante ha repasado, más allá del no retorno de El Canto del Loco, la situación política.

Ha comentado que en estos últimos tiempos “la ciudadanía ha estado más a la altura que la clase política en muchas cosas”. Incluso ha llegado a resaltar que “pasamos por una crisis aguda de políticos, ya que falta liderazgo y sobran emociones.

El madrileño ha explicado que los partidos políticos deberían pensar “menos como empresas y más en el bien común”. “Lo de la izquierda, la derecha, el centro, la ultraderecha... son cosas que para mí forman parte del pasado, deberíamos pensar todos en cómo lograr el bienestar de la sociedad. Sé que suena un poco utópico, pero quiero creer que puede haber alguien que piense en esa dirección”, ha añadido.

Martín ha indicado que, en los partidos políticos, el único objetivo es el de conseguir el poder: “Se echa en falta cierta unidad y visión de país a largo plazo”.

Además, ha confesado que él hoy en día no se siente “identificado con ningún político” y que este puede ser el motivo por el que no hable de política y sí de la vida, de las injusticias o del amor.

“Hoy en día está muy presente cierta idea del éxito, el objetivo de ser un triunfador, tener un tipo de vida... en vez de elogiar o apreciar que nuestro niño sea cariñoso, comunicativo o simpático. Parece que nos gusta más presumir que disfrutar. En general diría que falta un poco de amor. Y en el caso de la política, falta mucho amor”, ha rematado.