Dani Martín y otros famosos con síndrome del impostor

Patricia J. Garcinuno via Getty Images

Patricia J. Garcinuno via Getty Images

El cantante Dani Martín , exvocalista de El Canto del Loco, ha acaparado numerosos titulares en los últimos días, tras varias publicaciones en redes sociales de las que muchos dedujeron que se retiraba de la música. El propio artista lo desmintió por la misma vía: “Ni me retiro de la música ni me voy a meter en una cárcel para mejorar como persona ni nada de eso. Creo que hay una especie de clickbait para sacar las cosas de contexto”.

“A veces estoy delgado y otras hinchado. Emocionalmente no soy una persona muy equilibrada, sufro mucho. Disfruto mucho en el escenario, ahora sin beber alcohol mucho más”, contó en Instagram. “No soy un gran cantante, tampoco sé si lo hago bien y la verdad que hay algo que me sorprende: que 22 años después siga pasando todo esto con el síndrome del impostor tan grande que tengo; la verdad, me asombra”, añadió.