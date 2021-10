Dani Martín zanja de una vez por todas los rumores y explica qué pasa con 'El Canto del Loco'

Desde hace unos días hay un run run en redes sociales muy fuerte sobre el posible regreso de El Canto del Loco, la mítica banda de pop capitaneada por Dani Martín que triunfó en la década de los 2000.

Fue el propio cantante el que mediante un anuncio dio pie a que muchos de sus millones de fans se pensasen que la banda volvía. Pero nada más lejos de la realidad.

Ahora, Martín ha explicado que no regresa El Canto del Loco y ha anunciado una nueva canción titulada No, no vuelve, en homenaje a la banda de su vida, que saldrá a la luz el próximo 6 de octubre.

“Unas All Star, un corazón que pinté en un banco con la pasión del que cree que todo es para siempre. No, no vuelve. Así se llama mi nueva canción, disponible a partir de mañana, a las 21:00. No, no vuelve. Así se llama el homenaje a la banda de mi vida, El Canto del Loco”, ha escrito en un tuit del cantante.

Junto al texto ha publicado un vídeo con pequeños fragmentos de sus canciones más exitosas. Martín ha explicado que ha regrabado 10 canciones de la historia de la banda y, además, va a presentar una inédita.