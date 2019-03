Dani Mateo desvela quién lo pasó peor durante la hora que Felipe y Letizia esperaron en un avión en Argentina

El colaborador de El Intermedio —de laSexta — Dani Mateo ha mostrado su profunda indignación por la humillación que sufrieron los reyes de España en Argentina, donde el domingo estuvieron una hora esperando en el avión porque no había una escalera adecuada para que pudieran bajar: “Bueno, bueno. Lazos amarillos, pancartas...¿de verdad creéis que eso es una ofensa a España? No tenéis ni idea. Los que de verdad están humillando a nuestro país no son los independentistas, son los argentinos”, ha clamado Mateo.

El rey y Letizia aterrizaron en Buenos Aires el domingo en su primera visita a Argentina para reunirse con el presidente argentino, Mauricio Macri. El avión llegó puntual, a las 21 horas, pero los reyes no pisaron tierra hasta una hora más tarde: ”¿Por qué? ¿No habían terminado de ver la película? ¿Estaban intentando robar la mantita? ¿O simplemente no les apetecía bajar?”, se ha preguntado Mateo, antes de resaltar que la Familia Real puede quedarse donde quieran el tiempo que quieran, y si no “fijaos en España, que ya llevan 300 años”.

″¡Pero no! El motivo fue que los argentinos no tenían una escalera adecuada. No alcanzaba la altura de la puerta y hubo que esperar una hora a que trajean otra”, ha explicado Mateo, quien ha calificado lo sucedido de “vergüenza”: ”¡Qué, es o no es una vergüenza! ¡Los argentinos, que le han puesto a nuestros monarcas una escalera de juguete, de micromachine. Esa escalera no es para bajar de un avión, como mucho de una litera!”, ha bromeado Mateo.

Ha continuado el colaborador de El Intermedio: “Con lo bien que tratamos nosotros a Messi, que hasta le perdonamos que a veces se líe con la declaración de la renta”.