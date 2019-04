Dani Mateo revela el escandaloso secreto del "patriota" Abascal tras proponer recuperar la mili

El colaborador de El Intermedio —de laSexta — Dani Mateo ha desvelado el secreto mejor guardado del líder de la formación de extrema derecha Vox , Santiago Abascal , después de que el político ultra haya propuesto apasionadamente recuperar la mili: “Para que lo entiendan los millenials, era como irse de Erasmus nada más que lo tanques no eran de cerveza”, ha contextualizado Mateo, a su manera.

Sin embargo, el hecho de haberse librado no ha sido obstáculo para que Abascal afirme sin sonrojo que “vivimos en una sociedad que solo piensa en derechos y no en obligaciones, y estaría muy bien que vinculásemos a la juventud con algún tipo de entrega a la patria, puede haber un servicio social sustitutorio, un servicio militar sustitutorio, o al revés, pero debe haber algún tipo de entrega a los demás para poderse beneficiar de lo que se recibe de la sociedad, y creo que se cometió un error en su momento”.

“Es que estáis todo el día pensando en vuestros derechos y no os dais cuenta de que también tenéis obligaciones. Como hacer la mili para defender a vuestro país. Ahí es donde se aprecia el valor del esfuerzo, sobretodo cuando te hacían pelar 20 kilos de patatas. Pero no creáis que Vox vive en el pasado. Pero no sólo quieren una mili donde haya hombres, ellos apuestan por una mili inclusiva”, ha especificado Mateo, antes de dar paso a un corte en el que Abascal explica que ese servicio sería para hombres y para mujeres, y recordando unas declaraciones del expresidente Felipe González en las que explicaba que la mili permitía a la gente de extracción social baja conocer a otros de mayor nivel social.

“Y os preguntaréis por qué alguien que evitó la mili quiere recuperarla”, ha planteado Mateo, antes de sentenciar: “Pues hombre, porque ahora es un patriota de pura cepa y tiene esa espinita clavada. Y no creo que tenga problemas para que le llamen a filas, porque el outfit ya lo tiene”.