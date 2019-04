Dani Mateo saca a la luz al rival más friki del obispado de Alcalá a la hora de "curar" la homosexualidad

Afirma Nelson: ”¿Puede acaso un hombre o una mujer abandonar la homosexualidad si este ha sido su estilo de vida? Bien, preguntarse esto es como preguntarse si pueden un hombre o una mujer acostumbrados a mentir, dejar de mentir. O si acaso acostumbrado a robar, dejar de robar. La respuesta es sí se puede, se puede abandonar cualquier hábito al que hayamos amoldado nuestra forma de pensar y vivir de acuerdo a los estándares de dios. La pregunta no es si puedo, es si quiero”.

“Enhorabuena a todos los mentirosos, ladrones y gays del mundo”, ha exclamado Mateo tras ver y escuchar el mensaje de Rivas: “Lo vuestro tiene cura. Si seguís haciendo esas cosas no es porque no podáis dejar de hacerlo, es porque no queréis”, ha afirmado el colaborador de El Intermedio, quien ha ironizado asegurando que “aunque no lo creáis, esta clase del pastor Nelson Rivas ya está funcionando. Después de verla ya es seguro que hay un hombre por el que no os vais a sentir atraídos: él”.

Pero la cosa no queda ahí: “Si aún tenéis dudas del porqué debéis apuntaros a este curso, este vídeo acabará con ellas, pero no porque os convenza, si no porque os va a explotar la cabeza”, ha explicado Mateo, antes de dar paso a uno de los argumentos de Rivas contra la homosexualidad.

Suelta Rivas: “Si creáis una cerradura para que una puerta no pueda ser abierta desde fuera, y luego diseñas una llave que encaje perfectamente en la cerradura, para hacer abrir legítimamente la puerta, pero luego alguien toma esa llave y trata de abrir esa puerta de cualquier otra manera, que no sea introduciéndola en la cerradura para que case perfectamente y abra, puede que logre el mismo fin abrir la puerta, pero estará desechando el inteligente diseño de quien creó la llave y la cerradura”.

″¡Qué! ¿Lo habéis entendido ahora? Es muy fácil. Esta es la llave, esta la cerradura y esto (enseña una radiografía, para abrir una puerta) esto ya es vicio”.