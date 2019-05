Dani Mateo saca los colores a Rivera tras calificar de "chiste" la última petición que le ha hecho Casado

El colaborador de El Intermedio —de laSexta— Dani Mateo ha sacado los colores al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, tras calificar de “chiste” la sugerencia del líder del PP, Pablo Casado, de que la formación naranja se abstenga para facilitar la investidura de Pedro Sánchez.

“Pero qué chistosos son los políticos”, ha ironizado Mateo, antes de recordar que hace tres años era Rivera quien pedía al PP que se abstuviera para investir presidente a Sánchez: “Es que son de traca”, ha considerado Mateo.

De este modo, el colaborador de El Intermedio ha recordado que después de las elecciones de diciembre de 2015, quien contaba el chiste era Rivera cuando afirmaba sobre el PP: “Cómo no voy a pedir que se sumen, cómo no voy a pedir que construyan, cómo no les voy a pedir que traigan aquí un acuerdo porque son incapaces de llegar a acuerdos, por lo menos les voy a pedir que se abstengan”, argumentó entonces.