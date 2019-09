Dani Mateo sólo necesita 10 palabras para desmontar la crítica de Vox por la "profanación de la tumba" de Franco

“Monasterio ha dicho literalmente que se está atacando a las familias en la libertad de enterrar a sus muertos donde quieran”, repasó Mateo, antes de soltar una frase clave para desmontar a la líder de la ultraderecha en Madrid: ”¡Lo mismo que dicen quienes tienen familiares enterrados en cunetas!”, ha exclamado.

″¡Pero no me liéis con cosas de rojos! Me encanta que Vox se preocupe por la reconciliación de los dos bandos de España”, ha ironizado Mateo, antes de sentenciar: “Aunque tienen la mala suerte de que siempre le pillan en el mismo bando”.