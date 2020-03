Dani Rovira anuncia que tiene cáncer

El humorista Dani Rovira ha anunciado en su cuenta de Instagram que padece cáncer.

“Hace una semana que me lo han diagnosticado, aunque llevaba ya meses arrastrando cierto cansancio y malestar”, ha escrito antes de subrayar que lo hace público porque es un personaje público y quiere adelantarse al “circo de especulaciones y sensacionalismo en cierta prensa y en redes sociales”.

“Ya tiene nombre y apellidos: LINFOMA DE HODGKIN.

Hoy es mi primer día de quimio y por delante una larga lucha contra el ’bicho”, ha añadido en su escrito, en el que subraya que está tranquilo y no tiene miedo.

“Llevaré estos meses una mochila, quizá, un poco más pesada en tiempos de incertidumbre, miedos y pandemia. Pero no me faltan fuerzas ni ganas para salir airoso de esta. Tiene buen pronóstico y los doctores me transmiten muy buenas sensaciones”, ha explicado.