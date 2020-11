Dani Rovira recuerda cuando le comunicaron que tenía cáncer: "Perdí el conocimiento y todo"

Dani Rovira anunció el 15 de agosto que se había curado del linfoma de Hodgkin que sufría desde el pasado mes de marzo. El cómico poco a poco va contando cómo vivió este proceso de lucha contra la enfermedad.

Si el actor de películas como Ocho apellidos vascos ya había desvelado que se dio cuenta que algo le sucedía cuando se notó un bulto sospecho encima de la clavícula, ahora ha contado cómo fue su reacción en el hospital.

En una entrevista en la Cadena SER, Rovira ha detallado que fue esa mañana de marzo al hospital, en medio de la primera ola del coronavirus. Ahí le hicieron multitud de pruebas hasta que le llamaron para darle los resultados.

“Ese día ni conocía ni sabía quién era ese tal Hodgkin. Cuando me llamaron, puse a grabar el móvil para no perderme nada y poder contarle luego a una amiga mía que es médica lo que me han dicho”, ha comenzado relatando.

Rovira ha recordado que le metieron en una sala pequeña junto a tres médicos con mascarilla: “Cuando me presentaron al oncólogo ya fui más consciente. Hasta ese momento pensaba que podía ser cualquier otra cosa, el cerebro no está preparado para eso”.

Conforme le iban explicando lo que le iban a tener que hacer, Rovira, que ha confesado que tiene tendencia a desmayarse, les dijo que se estaba mareando. “Me tumbé. Perdí el conocimiento y todo. Luego al rato me desperté, fuimos al quirófano a hacer la biopsia”, ha asegurado.

Además, también ha contado que le dijo al médico que tenía en audio todo grabado. “Si habéis despotricado lo tengo grabado”, ha bromeado el cómico, que ha señalado que durante la quimio empezó a usar el THC.

“Te alivia las nauseas, los vómitos, los dolores y te da ganas de comer. Entre la balanza de estar hecho un trapo y estar medio pedete, elegir medio pedete. Me tiré un proceso de recuperación que ya os contaré las historias entre dragones y mazmorras”, ha finalizado.