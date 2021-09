Dani Rovira se lleva el aplauso de Twitter al contar qué ha hecho al cruzarse con Johnny Depp

NurPhoto via Getty Images

En otro tuit ha reconocido en tono de humor que ha escrito mal el nombre del protagonista de Los Piratas del Caribe y ha rectificado. “De los nervios, lo he escrito mal. Jhonny Deep. Ahora sí”, ha publicado Rovira junto a un emoticono de un sombrero y de una tableta de chocolate en referencia a la película que protagonizó Depp en 2005 Charlie y la Fábrica de Chocolate.

“Acabo de cruzarme con Jhonny Depp en San Sebastián y es tanta la admiración que le tengo, que he decidido dejarle en paz”, ha contado el actor malagueño.

Acabo de cruzarme con Jhonny Depp en San Sebastián y es tanta la admiración que le tengo, que he decidido dejarle en paz. ❤️🙏🏻 🏴‍☠️

De los nervios, lo he escrito mal. Jhonny Deep. AHORA SÍ 🍫 🎩

El actor se ha referido a “movimientos” que surgieron, “muchas veces con la mejor de las intenciones”, pero que después se han “descontrolado” hasta tal punto que nadie está “seguro”.

“Es algo que no me afecta solo a mí, sino a mucha gente, hombres, mujeres, siempre que haya alguien dispuesto a decir una sola frase”, lamentó. “Llega un punto en que se piensa que es normal, pero no lo es”, ha comentado.

Depp ha pedido públicamente que quien sea testigo de una injusticia no se quede parado. “Cuando haya una injusticia, contra ti o alguien a quien amas o en quien crees, levántate, no te quedes sentado, porque te necesitan”, ha comentado.