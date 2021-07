Danidevito: "Nuestro estudio es un espacio bastante mutante"

Imagino que está en Barcelona ¿qué valor diferencial tiene el diseño en esta capital respecto a otras ciudades europeas?

Hace un millón de años cuando estudiábamos y empezábamos a trabajar en el sector, Barcelona se nos vendió como esa ciudad moderna abanderada del diseño que se abría al mundo, no es que no con el tiempo no lo haya sido pero esa imagen se fue desdibujando con el paso de los años y las crisis. Lo que sí tenemos, no se si diferencial o no en relación a otras ciudades, es una cantera absolutamente feroz de creativos a todos los niveles. Hemos sido tradicionalmente una ciudad muy vinculada al diseño que, con mejores o peores plataformas, ha dado cobijo a gran cantidad de talentos que hoy resuenan en todo el mundo. Puede que sea precisamente esa tradición la nos diferencie de otros centros del diseño en Europa o el mundo.