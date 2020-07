Daniel Bilbao: "Que destruyan estatuas me parece absurdo y peligroso"

Terrible. A ver, yo esto cada vez que lo mencionan me recuerda a Orwell en 1984. No sé exactamente lo que decía, pero me suena que decía algo como que el que controla la historia, controla el presente. Si tú manejas la historia, al final creas una opinión en el presente que no necesariamente es la que deberíamos tener. Entonces, que destruyan esas estatuas me parece absurdo; absurdo y peligroso.

En ese sentido, los escritores con los que he estado hablando durante la pandemia, todos coincidían en que la pandemia no les ha afectado tanto como al resto de la sociedad en tanto en cuanto están más acostumbrados a la soledad. ¿A ti te ha pasado algo parecido?

Sí, y eso lo he comentado con nuestro escritor amigo, pero nos ha pasado a los dos en este momento: es curioso, ambos escribimos un montón. Y le decía: “no me acuerdo de haber escrito tanto ni de haber escrito esto”. Yo he escrito en cuatrocientos folios y te juro que no me parece que los haya escrito... Que los he escrito volando. Era mucho más sencillo decir “me pongo a escribir a las nueve y voy a escribir hasta las doce, hasta la hora que sea”, y sólo me concentraba en ello. No tenía ninguna otra distracción, no tenía que quedar con nadie ni hablar con nadie... Eso facilitaba las cosas. La idea de que ha habido un bucle en el tiempo donde has escrito, pero no te has dado cuenta, es curioso.

Creo que eso os ha pasado a los escritores y a los que estaban opositando (risas). Tú te dedicaste a la economía: ¿echas de menos algo de ese mundo de economistas? De economista y economista, te hablo.

En su momento, estaba en el comité de dirección del ICO y me fui y empecé a trabajar enseguida en la tele, y la gente decía “estás loco, estás loco”. Te aseguro que es infinitamente más interesante una reunión con guionistas que una reunión con banqueros. ¿Es menos importante? No lo sé. ¿Menos serio? Tampoco lo sé, porque al final la profesionalidad de la gente de la tele es altísima. Pero la actitud es distinta.

Aprovecho para decir una cosa antes de que terminemos: creo que Mongolia es la editorial perfecta para esta novela. En el sentido de que espero que sea una lectura agradable, pero que mi novela tiene mucho del punto de la sorna de esta gente. Y de momento las mayores felicitaciones también son para la portada, diseñada por Fernando Rapa. Yo las acepto, pero obviamente no tengo nada que ver con ello.