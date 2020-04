El comentado cambio de aspecto de Daniel Guzmán tras más de un mes de confinamiento

El confinamiento por el coronavirus sumado el cierre de peluquerías y centros de estética está haciendo que muchas personas estén cambiando su look. Uno de los que más llamó la atención en su momento fue Mario Vaquerizo, que se estaba dejando barba, aunque ni mucho menos fue el único.

El actor Daniel Guzmán pasó este miércoles por El Hormiguero (Antena 3) y sorprendió tanto a Pablo Motos como a los colaboradores con la poblada barba que presentaba.

“Tenemos vídeollamada con Robinson Crusoe”, dijo el presentador del programa de Antena 3 antes de conectar con Guzmán, mientras las hormigas bromeaban con que parecía un leñador con ese aspecto.

Motos llegó incluso a comentar que de toda la gente a la que han entrevistado durante este confinamiento, él era al que más se le notaba.

Guzmán, que contó que se encontraba en su casa, también respondió en tono de humor: “Se me nota en la palidez de la cara. Me estoy poniendo un tinte como si tuviera canas para hacer personajes de mayor y me funciona”.