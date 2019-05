Daniel Guzmán critica con dureza las palabras de Fran Rivera en 'Espejo Público': "Por hombres como tú..."

El actor Daniel Guzmán también ha entrado a valorar las palabras que pronunció Fran Rivera en Espejo Público (Antena 3) sobre el suicidio de la trabajadora de Iveco después de que se compartiese entre miembros de la plantilla un vídeo sexual antiguo.

“No es culpable, evidentemente, el malnacido que haya... porque no es hombre hacer viral un vídeo así. Pero los hombres, y soy hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo”, comentó el torero.