El epidemiólogo Daniel López Acuña sólo ve una opción para doblegar la curva

El confinamiento domiciliario es ya la única opción. Para el epidemiólogo Daniel López Acuña, exdirector de acción sanitaria en situaciones de crisis de la OMS, a estas alturas sólo hay una forma de doblegar la curva de contagios por coronavirus. No hay otra medida posible, asegura en una entrevista con El Comercio de Asturias.

Las medidas restrictivas adoptadas hasta ahora, como el toque de queda o los confinamientos perimetrales, asegura que no son suficientes. “Han servido para que la curva no se disparase aún más y alcanzase los niveles que se observan en otros países de Europa, pero no para doblegarla”, reconoce el epidemiólogo, quien apunta que el virus “está evolucionando a ser más contagioso”.

“Sólo se conseguirá doblegarla si vamos a un confinamiento domiciliario y a una reducción mucho mayor de las interacciones entre personas que es lo que permite la transmisión del virus”, insiste en la entrevista, en la que asegura que el rechazo del ministro Salvador Illa a la petición de confinamiento domiciliario planteada por varios presidentes autonómicos ha sido un error. No hay más que ver los datos epidemiológicos de las últimas tres semanas, desde que se decretó el segundo estado de alarma.