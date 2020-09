Daniela Blume desvela qué es lo más raro que le han pedido en la plataforma erótica de moda

La televisiva Daniela Blume ha concedido una entrevista a Sálvame en la que ha hablado de OnlyFans, la plataforma para adultos que lleva unas semanas en boca de todos.

En esta plataforma un usuario se suscribe al contenido de una persona concreta y puede acceder a material íntimo y sin censura que el creador sube a OnlyFans, en muchas ocasiones de contenido erótico.

“OnlyFans es como si fueras mi novio. Si te suscribes ves lo que vería mi pareja. Como el confe. El Súper. Pero sexual”, ha asegurado Blume, que ha contado que tiene casi 2.000 publicaciones.

Una de las peticiones más comunes y raras que ha recibido la exlocutora radiofónica tiene que ver con la ropa interior usada. Sobre los límites, Blume ha explicado que “van surgiendo”. “No hago videollamadas porque es insostenible. Hay muchas cosas que no hago porque no me nacen”, ha señalado.

Tampoco ha quedado con nadie de los suscritos a su plataforma pero “sí que es verdad que a veces he conocido a personas que me interesan”.

Blume ha contado que llegó a ganar 20.000 euros en día: “Es muy fuerte. A mí también me parece increíble y va a más”.