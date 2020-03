Danna Paola: "Vivo en una telenovela constante. Todos mis días son final de viernes"

Getty Images Danna Paola, villana de 'Élite'.

Danna Paola es puro nervio. La actriz, que presenta la tercera temporada de Élite —que llega a Netflix el 13 de marzo—, se puso a correr en la antesala del hotel justo antes de la entrevista: “Necesito oxigenar el cerebro”. La promoción de la serie la tiene saturada.

En ningún momento de la conversación se sienta. La actriz y cantante de reggaeton (Ciudad de México, 1995) responde a todas las preguntas de pie, estirando las piernas.

Por fin, la estrella latina de Élite.

Ayyyyyy, me encanta.

La tercera temporada arranca fuerte.

El resumen es salvajemente emocional. Es diferente, es un ritmo distinto. Es inesperada siempre.

La crítica más generalizada es que Élite no es una buena serie, pero es muy adictiva.

El trabajo está hecho. Sabemos que Élite es una fórmula y nuestro granito de arena está ahí. Para crear personajes, defenderlos, contar esta historia como nos ha tocado, hacer sentir al público identificado... Eso es lo que nos llevamos. Es lo que nos queda como actores, que disfruten de la historia. Lo demás queda fuera de nuestras manos. Cuando la veo como espectadora me resulta muy emocionante, no puedo ni imaginar cómo es verla desde fuera.

NETFLIX Mina El Hammani, Danna Paola y Claudia Salas en la tercera temporada de 'Élite'.

Entonces, ¿es una buena serie o no? Hay gente que ni reconoce verla.

Eso es subestimarla. El gusto culposo. Hacemos nuestro trabajo y nos lo curramos día a día para contar nuestra historia, no somos actores de un solo curso. Lo que tiene esta serie es magia, no es que sea buena o mala, y es la combinación de las piezas y de la fórmula, de los ingredientes, y es corazón. La hemos disfrutado y eso se siente.

Lo que sienten muchos espectadores es que no vocalizáis.

Como mexicana, cuando vi Las chicas del cable no entendía nada. No todo es perfecto, si la escena es buena, la interpretación está bien, fue una buena toma... Es una crítica más para subestimarla, como cuando decían que Élite era un Gossip girl más. Sabemos lo que hemos trabajado.

“Élite no es superficial”

Pero Élite es muy telenovelera, también, ¿no?

Todo proyecto tiene culebrón. La vida es un culebrón. Yo vivo en una telenovela constante, todos mis días son final de viernes. Pero, ¿de qué va la vida si no tiene esa picardía, esa emoción? Un culebrón hace que te emocionen las situaciones extremas que te gustarían vivir, es lo que causa el cine y las series, el entretenimiento. Yo siempre hice telenovelas y para mí esto es un culebrón contado de una manera diferente. Pero Élite no es superficial.

Contado de manera diferente, pero con una villana de telenovela, que eres tú (Lu).

Soy la supervillana, claro que sí. Me costó mucho al principio entrar en este personaje porque no quería caer en la típica mala de telenovelas. Yo siempre fui fan de las villanas de Disney, de las de pelis como Chicas malas, pero a Lu quería hacerla como una combinación de todas. Es mi alter ego, siempre he querido ser villana. Y he recurrido a cosas mías, a las de gente que conocí en la vida. Es divertida esa parte de maldad que todos tenemos dentro y Lu es el reflejo de lo que siempre has querido decir y nunca te has atrevido. Las villanas nos divertimos mucho más. Aunque hay gente que se ha tomado muy en serio que yo soy como Lu, que es muy chistoso, pero no. A esta villana le toca aprender y madurar. Todos hemos sido bordes alguna vez, ella sólo es el reflejo. Hay villanos de verdad en el mundo y es gente con una sonrisa gigante, y no son como Lucrecia, que es uno de los personajes mas vulnerables de la serie y se defiende. Pero tiene muchas cosas muy justificadas.

“Hay gente que se ha tomado muy en serio que yo soy como Lu, que es muy chistoso, pero no”

Más allá de Lucrecia, Danna Paola genera interés, y mucho. Sólo hay que ver cómo los vídeos que protagonizas en el talent La Academia en el que estás participando se hacen virales. ¿Cómo vives interesar como personaje y que la gente quiera saber más de tu vida personal?

No estamos exentos de que interese nuestra vida. Siempre mantendré mi vida privada PRIVADA, es lo único que nos queda. Ya tenemos eternamente muchas situaciones en un personaje como para estar contando mi culebrón de vida. Uy, esto está siendo muy intenso.

Podemos hacer un brake y sales a correr otra vez.

Sí, quizás lo haga.

NETFLIX Danna Paola y Jorge López Astorga en la tercera temporada de 'Élite'.

¿Te consideras actriz, icono latino y showoman?

Me encanta ser un icono latino. Me gusta representar a Latinoamérica. Se dicen muchas cosas de mí, no me considero una superestrella, sino una mujer que ha trabajado 20 años de su vida haciendo lo que más le gusta. Que me recompensen por ello, que la gente me vea en diferentes facetas, es increíble. Me encanta ser showoman, claro que sí. Me ha costado mucho subirme a un escenario, bailar y hacerme moratones bailando. No me conformo, soy perfeccionista y me siento orgullosa de representar a México. Nadie me ha regalado nada. Por lo menos sé que soy una cantante y una actriz genuina, que básicamente se sigue preparando sin dejar de aprender.

“Las mujeres en el 'reggaeton' tenemos una voz muy importante y empezamos a contar más historias con menos letras vacías”

¿Y cómo ves a la mujer en el mercado del reggaeton?

Posicionadísima. Tenemos una voz muy importante y empezamos a contar más historias con menos letras vacías. Me han pasado cosas maravillosas, se me ha reconocido y se me ha respetado como cantautora y mujer. Se me ha respetado por escribir canciones y creo que es importantísimo que consigamos eso y que las mujeres nos unamos y contemos más historias a través de las canciones. Me hace sentir muy contenta ser parte de ellas.

