Ayuso: "Dar dinero a los jóvenes para videojuegos no va a solucionar el problema de la cultura"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado esta mañana duramente contra el bono cultural de 400 euros anunciado ayer por Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno. En una entrevista en Más de Uno (Onda Cero), la popular ha dicho literalmente que “dar dinero a los jóvenes para videojuegos no va a solucionar los problemas de la cultura”, con ayudas que ha calificado de “sumamente paternalistas”.

Ayuso entiende que con estas medidas el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos “no va a la raíz de los problemas de la juventud española”, como es la alta tasa de paro juvenil. Entiende que con pasos como este Sánchez está haciendo “campaña” política con el dinero de todos mientras mantiene “entretenida a la opinión pública”, cuando “la luz vuelve a alcanzar precios históricos”. “Las ayudas del Gobierno tienen que destinarse a que las personas puedan acceder a empleos y que se flexibilice la burocracia”, reclama, algo que echa hacia atrás a los inversores extranjeros, según dice que ha podido ver en su reciente viaje a Estados Unidos.

Cuando un sector como el cultural recibe dinero, dice, “obviamente no lo rechaza”, pero a su entender hay que “poner luz a los problemas que tiene cada uno”y el bono no va al meollo del asunto. Es entonces cuando ha denunciado que “dar dinero a los jóvenes para videojuegos no va a solucionar los problemas de la cultura”. “España no está para esto, sino para reformar el mercado laboral, para temas más serios”, añade.

Ante la pregunta de Carlos Alsina de si es mejor, entonces, dar ayudas directas a los promotores, Díaz Ayuso insiste en flexibilizar la contratación y mejorar el papeleo, porque la inversión queda “frenada ante los impuestos y el abuso burocrático”.

En cuanto al otro bono anunciado en la nueva Ley de la Vivienda, el de ayudas de 250 euros para el alquiler joven, la dirigente popular ha recordado que “hay que ayudar a los jóvenes”, pero pone como ejemplo medidas suyas, como la compra de más suelo y un plan “para tener 15.000 viviendas a precios muy asequibles”. Y es entonces cuando ha sorprendido a Alsina afirmando que la medida de Sánchez tiene que estar muy bien regulada para que “los padres no den de alta los pisos para que le den el dinero de los hijos”. El periodista le ha consultado si temía que la norma fuera un coladero o algo así, y Ayuso, entonces, ha rebajado el tono y ha dicho que hay que definir muy bien la “letra pequeña”, ver “destinatarios y requisitos”, que “lo hagan con claridad”, porque la vivienda es “la hucha de las clases medias” y hay que dar garantías.

De paso, la presidenta madrileña ha pedido que se cuente con las comunidades autónomas, que tienen la competencia en vivienda. “Se nos ha privado” ese debate, denuncia.