Darias confirma que el 60% de los ingresados en UCI por covid no están vacunados

De cara al puente de diciembre y a las Navidades, Darias ha recordado que, además de continuar con la estrategia de vacunación, “que tan buenos resultados ha dado”, se debe de seguir con la mascarilla. “Hay que seguir protegiéndonos, ahora hacemos más una vida más de interior por las temperaturas, pues hay que seguir con las mascarillas, así se lo ponemos difícil al virus para que se propague; hay que seguir con la distancia social y el lavado de manos”, ha señalado.

Y ya que la mayoría de los brotes tienen que ver en estos momentos con los ámbitos sociales y familiares, “donde nos relajamos y estamos más tranquilos”, ha recomendado “hacer vida normal” pero tomando precauciones.

Asimismo, ha negado que sea necesario un marcho jurídico nuevo, así como ha señalado que se apoyará a las comunidades autónomas respecto a las decisiones referentes a la contención del virus, como es le caso de la decisión de distintas autonomías de imponer el certificado covid para el ocio.

En cualquier caso, ha señalado que es el momento de prepararse para cualquier incidencia que exista de cara al futuro, y, para ello, ha destacado la importancia de fortalecer el Sistema Nacional de Salud.

¿Los vacunados llegarán a ser mayoría en los hospitales?

Este viernes, La Vanguardia publica que el 64% de los ingresados en Cataluña tienen la pauta vacunal completa. Y no hay que escandalizarse. De hecho, es una cifra positiva si se tiene en cuenta que la inmensa mayoría de la población está vacunada, con lo cual hay más posibilidades de que acaben enfermando, pues son nueve de cada diez personas.

“En términos absolutos, en número de gente, es posible que ingreses más vacunados, pero porque proporcionalmente son muchísimos más”, explica a El HuffPost el epidemiólogo Pedro Gullón. “El 90% de la población diana está vacunada, y en algunos tramos -los que más riesgo tienen- está casi todo el mundo vacunado, así que, al final, es más probable, en términos absolutos, que caigan casos de vacunados entre los hospitalizados”, señala. No obstante, hay que quedarse con esto: “Una persona tiene mucho más riesgo de acabar en el hospital si no está vacunada”.

Dicho de otra manera: “En términos relativos, los no vacunados tienen mucho más riesgo de acabar en el hospital; en términos absolutos, como los vacunados son la gran mayoría de la población, es más probable encontrarse a una persona vacunada en el hospital, básicamente porque los vacunados son muy, muy poquitos”.

Gullón añade “un pequeño matiz”. Ahora que los hospitales están “casi vacíos de covid” (con menos del 2% de las camas ocupadas por estos pacientes), “se está admitiendo a personas que no tienen casos especialmente graves”, afirma. En resumen: las vacunas funcionan y muy bien, pero siempre hay un pequeño porcentaje de no eficacia, y lo que no hacen en todo caso es impedir la infección.