Darias, sobre el aborto y Castilla y León: "Están incentivando la pro culpa de las mujeres"

La ministra de Sanidad, la socialista Carolina Darias , ha cargado duramente esta mañana, de nuevo, contra el Gobierno de Castilla y León, en manos del PP y Vox, por su nuevo protocolo para mujeres embarazadas, que incluye polémicas medidas antiabortistas como escuchar el latido fetal o mostrar ecografías 4D, de especial precisión. La política canaria ha recordado que “no se le pueden ofrecer pruebas complementarias antes de abortar” porque con ellas “están incentivando la pro culpa de las mujeres. Va en contra de la ley. Castilla y León no puede hacerlo”, ha señalado en una entrevista en la Cadena SER .

Darias se ha referido a la matización del Ejecutivo regional, que dice ahora que no va a obligar a las mujeres a someterse a estas pruebas, como había anunciado la ultraderecha, sino que va a “instar” a ello. La ministra no diferencia un término de otro, porque nada es “admisible conforme a la legalidad vigente”.“Lo que ha de plantearse es informarles de las ayudas y a los tres días desde la información se hace la interrupción, nada más. No se les puede ofrecer pruebas complementarias que incrementan la pro culpa de las mujeres”, denuncia.