Darias, sobre Semana Santa: "El consenso mola. Voy a luchar por que Madrid se sume"

Oscar Gonzalez/NurPhoto via Getty Images

Oscar Gonzalez/NurPhoto via Getty Images Carolina Darias

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, sigue centrada en el lema ‘salvar vidas, no semanas’, una campaña lanzada por su departamento para llamar a la prudencia de cara a la Semana Santa. El objetivo es no relajar las medidas frente al coronavirus para evitar una nueva ola de contagios (y muertes) como la que ocurrió después de navidades.

Esta mañana Darias ha vuelto a reivindicarlo en una entrevista en Cadena Ser, a dos días de que el Consejo Interterritorial se reúna para acordar finalmente el plan para la Pascua. El pasado jueves, la Comisión de Salud Pública alcanzó un pacto: cerrar perimetralmente las comunidades autónomas y establecer el toque de queda a las 22 horas. La Comunidad de Madrid, sin embargo, discrepa, pero la ministra de Sanidad confía en que su postura cambie en las próximas horas.

“Hay más consenso de lo que parece, del que se piensa Y el consenso mola”, ha asegurado Darias en el programa Hoy por hoy, justo antes de señalar que va “a luchar para que haya consenso también en la Comunidad de Madrid”. “Es necesario que en el próximo Consejo Interterritorial lleguemos a consensos”, ha recalcado la ministra.

“Lo que se apruebe en el Consejo es de obligado complimiento”

No obstante, aunque no hubiera unanimidad este miércoles, “lo que se apruebe en el Consejo es de obligado complimiento”, ha añadido. “Hay que adoptar medidas ante eventos que vienen y que puedan tener movilidad”, ha recordado Carolina Darias, que también ha criticado las imágenes de las aglomeraciones de aficionados de fútbol este domingo frente al estadio del Atlético de Madrid. “No es adecuado que se comporten de esa manera”, ha dicho.

“Ahora queda lo más difícil porque parece que ya lo hemos conseguido y no es así. El virus sigue entre nosotros, no lo hemos derrotado”, ha defendido la titular de Sanidad. Por eso cree que no es el momento para salir a las calles a manifestarse por el 8M, Día Internacional de la Mujer, que se celebra este lunes. “Existen poderosas razones para reivindicar por el 8M, pero tiene que ser otra manera para evitar aglomeraciones”, ha afirmado la ministra.

La Comunidad de Madrid es la única región de España donde se han prohibido las manifestaciones este día, alegando la defensa de la salud.

Avanza la vacunación, y crece la llegada de dosis

Carolina Darias también ha dado una buena noticia esta mañana. La ministra ha anunciado que en abril llegarán a España 4,8 millones de vacunas de la farmacéutica Pfizer. Gracias a ese “incremento importante”, el Gobierno central mantiene su compromiso de que para finales de verano, el 70% de la población española esté vacunada.