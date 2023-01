Datos: Andalucía alcanza la primera posición de los territorios con más fijos discontinuos

Europa Press News via Europa Press via Getty Images

El eje de su crítica se encuentra en que estos trabajadores no están empleados durante todo el año y, sin embargo, cuando no se encuentran en periodo de actividad, no computan como parados, aunque pueden cobrar una prestación por desempleo y sí causan baja en la Seguridad Social. Esta particularidad, sin embargo, es algo que se produce desde 1985, por mucho que el coordinador nacional de los populares, Elías Bendodo, afirmara este miércoles lo contrario.