Sanidad notifica 26.560 casos y 98 muertos por coronavirus desde el viernes

Otro tema recurrente en sus últimas comparecencias es la posibilidad de confinar ciudades y comunidades, en este caso Madrid. Al respecto, Simón ha defendido que no es necesario por ahora, pero “es una opción que está sobre la mesa, igual que con Barcelona, Zaragoza... Esto no es nuevo”. Por ello, el epidemiólogo ha defendido que no se trata de “evitar el confinamiento o no; se trata de evitar tomar las medidas tarde”.

“Las que haya que tomar, que vengan cuando corresponda”, ha insistido al valorar las palabras del alcalde madrileño, Martínez-Almeida sobre la “opción” de confinar la capital. “Me congratula que el alcalde sea consciente que esa es una de las opciones y me interesa eso, que lo planteé como una opción de futuro, aunque hay muchas otras intermedias”.