España supera los tres millones de contagios y marca 766 fallecidos, récord desde abril

Europa Press News via Getty Images Dos trabajadores de Sanidad acuden a un domicilio para atender a un paciente

Lo peor no ha pasado. España ya supera los tres millones de contagios confirmados desde el inicio de la pandemia de coronavirus . Lo ha hecho el día que ha marcado el récord de muertes desde abril, con 766.

El descenso de positivos (a pesar del fuerte aumento de decesos) lleva a la bajada de los porcentajes en ocupación hospitalaria. A nivel de camas en planta, los pacientes de covid son un 20,41 del total de plazas disponibles, mientras que la tasa sube el 42,28 en las de UCI. La Rioja continúa como principal marcador de riesgo, con una ocupación del 65%.

La realidad del último balance contrasta con la opinión generalizada de que “lo peor” de la tercera ola ya habría pasado. Si bien la tendencia en la transmisión del virus es a la baja, el pico de muertes se espera, han explicado los responsables sanitarios, para esta semana.

En el debate por la ‘mejoría’ nacional se ha colado la idea de ‘salvar la Semana Santa’, contra la que advierten expertos y dirigentes. El antecedente de la Navidad, que dejó los peores datos recientes a primeros de año ha llevado a Fernando Simón ha pedir cautela, ante el peligro de lo que llama una “posible” cuarta ola.

Origen animal

Este martes, la OMS ha certificado que el coronavirus surgido a finales de 2019 en China tiene origen animal y no salió, como sospechan los conspiranoicos, de ningún laboratorio. No obstante, aún no han podido averiguar a qué especie se debe la aparición del virus.