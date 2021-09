España sale del riesgo alto al bajar la incidencia hasta los 140 puntos

El final de una quinta ola

Con los datos de las últimas semanas, se vislumbra que la curva de la quinta ola se va aplanando y todo apunta como ha pronosticado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, no “habrá grandes olas epidémicas”.

Preguntado por el final de la pandemia, Simón ha insistido que hasta que no esté vacunado todo el mundo el coronavirus no se va a acabar, pero, ha aclarado, las pandemias no dependen solo de España: “España es importante, pero no es el ombligo del mundo”.