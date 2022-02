La incidencia baja de 2.000 casos por primera vez en el año

La incidencia ha caído por debajo de la barrera de los 2.000 puntos, una cifra que no conocía desde el inicio del año. En concreto, tras el fin de semana, Sanidad ha actualizado la caída de 301 puntos hasta los 1.997 casos por cada 100.000 habitantes.

No obstante, esta cifra no es la real ya que en el informe Sanidad ha destacado que Madrid no ha actualizado sus datos del último día por un fallo técnico.

En el último informe, Sanidad también notifica la caída en el número de contagios, con 120.818 nuevos. Con este último dato, Sanidad ha registrado 1.0395.471 positivos desde el inicio de la pandemia.

También se registra un leve descenso en el número de fallecidos. Durante el fin de semana, las comunidades han registrado 335 nuevos y la cifra total se acerca a los 100.000 desde el inicio de la pandemia.