Sanidad notifica 11.958 casos y 298 muertes desde el fin de semana

Clara Margais/picture alliance via Getty Images Tres sanitarias preparan inyecciones con la vacuna anticovid en Palma.

Así, Madrid es ahora mismo la única comunidad con una tasa de incidencia por encima de 200, seguida de Asturias (con 190 casos por 100.000), País Vasco (186) y Cataluña (185). En el lado opuesto de la ‘tabla’, se encuentran Extremadura —la única comunidad en riesgo bajo, con 42 casos por 100.000—, Baleares (55) y Comunidad Valenciana, con una tasa de incidencia de 65 infecciones por 100.000 habitantes.

Cae el ritmo de descenso

“La incidencia continúa descendiendo, pero a un ritmo muy lento”, ha constatado este lunes Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), que también ha avanzado que “en los próximos días podemos esperar un descenso muy, muy lento”. “La transmisión está bastante controlada, pero todavía en riesgo de que pueda aumentar”, ha alertado Simón.

El director del CCAES sostiene que esta ralentización en el descenso puede deberse a una relajación de las medidas anticovid. “Al bajar [los contagios], se relajan algunas de las medidas, y no somos capaces de compensarlas con aplicar mejor otras que sí siguen vigentes”, ha razonado.

La presión asistencial continúa también en niveles preocupantes, con un 24,3% de las camas de UCI ocupadas por pacientes covid. Esto es, uno de cada cuatro enfermos en cuidados intensivos de hospitales españoles son personas con coronavirus.

Se ha observado, además, que la media del tiempo que pasan los pacientes en UCI se está incrementando ligeramente. “Esto puede deberse a que la edad media de las personas contagiadas ha bajado”, ha señalado el director del CCAES; de este modo, los pacientes tienen menos probabilidad de morir y quizá por ello permanecen más días en cuidados intensivos, dado que “las personas que mueren tienen una estancia más corta en UCI”, ha explicado el epidemiólogo. Esta es una de las hipótesis que baraja Sanidad.

En defensa del 8M... con distancia y gel

Aunque Simón no se ha pronunciado abiertamente sobre la cuestión al evaluar la situación epidemiológica del país, la mayoría de preguntas de los periodistas se han centrado en si el epidemiólogo creía o no pertinente manifestarse este lunes por el 8M, Día Internacional de la Mujer.

“Debemos mantener la higiene de manos, garantizar el uso de mascarilla y, aun así, tratar de mantener la distancia. Me da igual que sea en el Wanda o en el 8M. Bueno, no me da igual, algunas tienen un poco más de sentido que otras. Pero es importante mantener las distancias. Hay diferencias, pero desde el punto de vista del control de contagios hay que evitar las situaciones que impliquen que se vulneran las medidas”, ha explicado el médico, tras las polémicas imágenes de aficionados apiñados este domingo ante el estadio del Atlético de Madrid.