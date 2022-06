Así es la paella que cocina David Beckham

David Ramos - FIFA via Getty Images

Según contó en el canal de YouTube de Gary Neville, The Overlap , el plato típico de Valencia es una de sus especialidades: “Hago una buena paella con pollo, calamar, gambas, camarones...”.

Esta receta, sin embargo, no tiene los ingredientes clásicos de la paella valenciana, que según el chef José Andrés no tendría marisco y sí otros como “judía verde plana, garrofó y conejo”. Aunque no llega a ser una versión tan extrema y que suscite tantas críticas como la del chef británico Jamie Oliver, quien en 2016 presentó una paella con muslos de pollo y chorizo, que hizo que incluso Alberto Chicote se pronunciase al respecto.