David Broncano aclara el rumor sobre Felipe VI y 'La Resistencia': y lo deja bastante claro

Es uno de los rumores más extendidos de los últimos días. La Casa Real estaría negociando una entrevista con Felipe VI en La Resistencia, el programa de David Broncano en #0.

Este lunes, en La Vida Moderna, Broncano, Ignatius y Quequé han abordado este rumor tirando de humor y de ironía. “Ellos dicen que esas negociaciones se están llevando a cabo”, ha señalado el presentador.

“¿Pero vas a entrevistarlo tú a él o él a ti?”, ha preguntado en tono de humor Quequé. “Me va a dar un puesto. Es una entrevista de trabajo”, ha proseguido Broncano. “Igual el rey tiene un podcast”, ha apostillado Ignatius.

“Todo el rato están diciendo que en la Casa Real se vería con buenos ojos y que, a su vez, la gente de la Casa Real duda un poco porque a ver si les voy a hundir”, ha señalado Broncano, que ha afirmado que si tuviese la ocasión sí los entrevistaría.

“Dentro de poco, quizás, tenga más cosas que contaros. A mí si se me llama a Zarzuela”, ha bromeado.

Después, Quequé ha reflexionado sobre el nivel de exposición de la realeza española en comparación con el de las monarquías europeas, mucho más abiertas en cuanto a redes sociales y a contacto con los ciudadanos se refiere. Para el cómico salmantino, la visita de Felipe VI podría acercar a los jóvenes a la Casa Real pero ha señalado que hay un riesgo evidente.

“Es un riesgo para ambas partes. En un hipotético caso. Que esto no va a suceder, he comentado el artículo esto pero es una cosa que vamos...”, ha sentenciado Broncano, dejando claro que no va a entrevistar al rey en ningún momento.