David Broncano tuitea tres meses sin hacerlo para responder implacable a un dirigente de Vox

David Broncano ha vuelto a Twitter para darle una contundente réplica al eurodiputado de Vox, Hermann Tertsch, después de que el dirigente del partido de Santiago Abascal criticase a La Resistencia.

Tertsch se ha hecho eco en la red social del pájaro azul de una noticia sobre el programa del cómico en Movistar en la que se decía que se habían burlado de la muerte de la niña atropellada en un colegio de Madrid.

Junto a esa noticia el eurodiputado ha escrito: “Nos gobiernan canallas que quieren degradarnos hasta caer a su nivel de infamia. Les ayuda gente como Álvarez Pallete, de Telefónica”. “El programa de Broncano, en Movistar, se burla de la muerte de la niña de seis años atropellada en el colegio Montealto”, rezaba el titular de la noticia de La Gaceta, noticia que ya no se puede leer en la web.

Lo que tampoco se puede leer es el tuit de Tertsch. El eurodiputado ha borrado su primer mensaje y ha escrito otro: “Nos gobiernan canallas que quieren degradarnos hasta su nivel de infamia. Ahora dicen que Broncano el chistoso de Pallete que insulta y degrada España siempre no se ha burlado esta vez de la muerte de la niña de 6 años atropellada en el Colegio Montealto. No porque no sea capaz”.