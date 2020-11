David Bustamante se sincera sobre sus problemas con la comida: "Me castigaba"

David Bustamante ha hablado por primera vez este miércoles en el programa de Canal Sur El show de Bertín sobre los problemas que ha sufrido con la comida a lo largo de su carrera.

El cántabro ha copado titulares en más de una ocasión por sus pérdidas y aumentos de peso y ha sido en una conversación con Bertín Osborne y Vicky Martín Berrocal en el programa cuando ha querido confesar que su relación con la alimentación no siempre ha sido buena. “Siempre he entrenado porque desgraciadamente siempre he tenido muy mala relación con la comida. Durante un tiempo se convertía en un premio para mí y luego me hacía sentir mucho peor”, ha señalado.

Este conflicto no ha sido fácil de superar para el concursante de OT 1, ya que las críticas de los medios y de personas de su entorno a su físico le hacían mella. “Por eso fue una lucha muy dura. Por eso la gente cuando te dice ‘oye cómo has engordado’ y todo eso. Nosotros tenemos espejo en nuestras casas y está mal que te hagan sentir así. Cada uno tiene sus motivos para estar de una manera o de otra”, ha indicado.

El cantante de Superman ha asegurado que, pese a haber cogido ocho kilos durante la cuarentena, se encuentra en un punto equilibrado. “También la cuarentena nos ha matado. Ha sido terrible. En la cuarentena subí 8 kilos, que ya los he bajado”, ha señalado.

En esos meses, según ha detallado, decidió dedicarse a la cocina. “Como no tenía nada que hacer me dio por cocinar y la verdad es que me salía muy bien. Me ponía hasta arriba”, ha indicado. Sin embargo, detrás de estas oscilaciones en su físico Bustamante asegura encontrarse en un punto equilibrado y ha señalado que hay otras causas subyacentes en estas subidas y bajadas de peso, que no ha llegado a explicar.

“Cuando encuentras el equilibrio, como es ahora, pues ya he bajado unos kilos, estoy con una dieta y con mi entrenador. Y todo tiene un porqué”, ha explicado.

Desde hace unos años, Bustamante acostumbra a compartir imágenes en Instagram haciendo deporte, entrenando junto a su pareja Yana Olina o practicando pádel junto a sus amigos. Además, también ha subido en más de una ocasión recetas de comida o platos elaborados con él con los que deja claro que la comida ha dejado de ser un conflicto.