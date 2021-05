David Cantero, indignado fuera de las cámaras: "Mejor me callo... ¡Intolerable!"

“Viendo a tantos jóvenes así, pegados, cantando a gritos, sin mascarilla y restando importancia a la pandemia, uno se pregunta si es que no hemos aprendido nada”, prosiguió Cantero en un tono muy serio antes de añadir: “Y está claro que, muchos, muchísimos, no han aprendido nada”.

El que también se ha mostrado indignado con las imágenes ha sido Fernando Simón, quien este lunes aseguró: “Hasta hace dos días hubiera dicho que podíamos esperar que se continuara la tendencia descendente observada en los días previos, en los últimos 10-12 días, hubiera dicho que teníamos una oportunidad importante de no tener una cuarta ola. Ahora mismo, no lo sé. No sé ni yo, ni nadie en España lo que va a pasar en los próximos días”.

Sobre si vamos a salir o no mejores de esta pandemia, Simón mostró sus dudas: “Como país entero vamos a salir mejores y muy reforzados, eso no quiere decir que todos vayamos a pertenecer a ese grupo. Siempre hay gente que no pertenece al grupo de los sensatos”.

El epidemiólogo afirmó que no está enfadado, sino “decepcionado”: “Estoy decepcionado, quizás hasta conmigo, porque a lo mejor no hemos sido capaces de transmitir el mensaje y aunque no tengo todo el peso sobre la opinión de la población, desde luego, tengo un púlpito aquí que me da la visibilidad que no he utilizado bien”.