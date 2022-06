David Cronenberg, segundo Premio Donostia del 70º Festival de San Sebastián

Será en una ceremonia tras la que se ha programado como proyección especial su último trabajo, Crimes of the future, protagonizado por Viggo Mortensen, Léa Seydoux y Kristen Stewart, que concursó en el último Festival de Cannes.

Se inició con cortos como Transfer (1966) y From the drain (1967), a los que siguieron los largometrajes de corte experimental Stereo (1969) y Crimes of the future (1970). El título del último coincide con el de su película más reciente.