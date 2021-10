David Safier: "A la gente le gusta Merkel porque es inteligente y creen que es íntegra"

“En noviembre de 2019, antes del coronavirus, se supo que Merkel dejaría el cargo. Lo comenté con mi editor y hablamos sobre qué haría ella después. Solo sabíamos que no sería una figura pública, que no cogería otro puesto. Estaba claro que se iría a un lugar tranquilo”, cuenta Safier a El HuffPost sobre dónde encontró la inspiración.

“A la gente le gusta Merkel porque es inteligente y creen que es íntegra, que no está en política por el dinero o por ella misma. Es más querida por quienes no trabajan en su partido [risas]”, añade.

A pesar de que su editorial envió un ejemplar de la novela a la Cancillería, Safier piensa que Merkel no la habrá leído. “Nos contestaron a la carta diciendo que me lo agradecía y que estaba muy contenta por el regalo”, recuerda. Sin embargo, aquello coincidió con el momento en el que el coronavirus azotaba con más fuerza: “Creo que tenía otras cosas que hacer”.

Acerca de si cree que a la excanciller le gustará la novela en caso de que llegue a leerla, tiene tres opiniones: “Cuando lo vio, estoy convencido de que pensó ‘Me encantaría estar jubilada ahora’, porque era un momento muy duro. Luego por lo que la gente que la conoce ha dicho, tiene un montón de humor, por lo que quizá le guste tener una novela divertida. Por otro lado, no sé si yo leería un libro sobre mi mujer y yo... no sé si me gustaría, no estoy muy seguro [risas].