David Suárez, sobre la petición de cárcel por su polémico tuit: "Me parece un disparate"

“El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de Down”, escribió el cómico el pasado 18 de abril. Un mensaje que todavía sigue publicado en Twitter.

“Sigo el caso de cerca así que no me pilló por sorpresa. Evidentemente me parece un disparate, pero es probable que quede en nada”, ha asegurado Suárez en declaraciones a ElHuffPost.

El cómico ha relatado que “la gente cree que esa es la sentencia” pero en realidad es lo que pide la asociación que lo ha denunciado. “Y por pedir, que no sea. Pero eso no quiere decir que vaya a pasar”, ha afirmado.

Como recoge El Independiente, el Ministerio Público considera que se trató de un mensaje “con evidente desprecio hacia el colectivo de personas con síndrome Down y contenido humillante y vejatorio” lo que han considerado que es un presunto delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales del artículo 510 2 a) y 3 del Código Penal.

Sobre la resolución de su caso afirma que no sabe nada y que “la justicia va muy despacio”. Para responder a qué va a hacer hasta que salga la sentencia tira de ironía: “Iré buscando piso en Bruselas. Y seguiré haciendo chistes. Hasta que me despidan de Bruselas”.

Además de la multa y la pena de cárcel le piden cinco años de inhabilitación para el ejercicio de su profesión u oficio educativo en el ámbito docente, deportivo o de tiempo libre y la inhabilitación para el ejercicio de su profesión en las redes sociales durante el tiempo de la condena.

“Y lo de pedir que me quiten las redes es una putada. Justo ahora me había hecho TikTok”, ha asegurado sobre esta petición.

Sobre si finalmente tiene que ir a prisión por su tuit es claro: “Esperemos que no. Quiero pensar que este país hay justicia”.