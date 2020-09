Intensa es el adjetivo que mejor define la agenda de Victoria y David Beckham durante las tres primeras semanas de marzo. El matrimonio formado por la diseñadora y el futbolista no paró de viajar y asistir a fiestas hasta que el día 19 empezaron a manifestar los primeros síntomas de coronavirus .

La noticia no llegó a los medios en ese momento. Ninguno de los miembros del clan dio parte entonces ni tampoco ahora. Ha sido una fuente cercana quien ha contado a los tabloides británicos que la familia pasó dos semanas en estricta cuarentena y que la diseñadora temió haberse convertido en una superpropagadora del virus. No es para menos si se tiene en cuenta cómo fueron esos 19 primeros días de marzo, que terminaron con varios infectados por covid-19 en círculos cercanos y dos personas del servicio graves. “Fue una auténtica pesadilla”, dice esa fuente sobre lo vivido por la ex Spice Girl.