De brechas digitales y suturas sociales

No queremos simplificar. Ni se trata, tampoco, de que nosotros estemos abrazando un nuevo ludismo. Es decir, es evidente que la tecnología ha sido de gran ayuda en la pandemia y que necesitamos reforzar nuestra vertiente innovadora y recuperar cuanto antes nuestro nivel de inversión en I+D de antes de 2008. Eso nadie lo pone en duda. Lo que queremos es llamar la atención sobre una serie de cuestiones que no se pueden dejar de lado.

Como no se trata de exponer aquí un catálogo exhaustivo de cuestiones, trataremos solo algún aspecto más que dificulta el entendimiento entre los dos sectores. Otra forma de colocar al sector público por debajo de lo privado consiste en promover comisiones independientes de evaluación externa para realizar una auditoría sobre la pandemia, formadas por expertos y científicos, cada uno con sus propios intereses en juego y expuestos a grandes presiones externas, como la que se solicita en The Lancet, opuestos a los profesionales de la salud pública que están sobre el terreno. Ese tipo de comisiones no debería sustituir el lugar de una comisión técnica de la propia Administración, por ejemplo en organismos públicos de investigación y universidades, también formada por expertos a los que su carrera funcionarial les hace tanto o más objetivos, libres e independientes de cualquier presión como cualesquiera otros.

En este sentido, son interesantes los datos de la AIReF sobre el deterioro de nuestro parque tecnológico sanitario y la caída de las inversiones públicas, pensando en su necesaria modernización. Y del alto gasto farmacéutico y los amplios márgenes de eficiencia en compras, genéricos y biosimilares. Se echa en falta un organismo modelo NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) británico que evalúe fármacos y tecnologías, y oriente a los gobiernos en relación con los fármacos y las tecnologías más adecuados para el sector público. También, a raíz de la pandemia, una planificación de la industria sanitaria y de la producción de medicamentos y vacunas.

No es casual que también en los últimos días arrecie la descalificación de la política y la exigencia de una gestión técnica y neutral, tanto de la pandemia como incluso de los mismísimos fondos europeos de reconstrucción. Poniendo con ello en duda la legitimidad democrática del Gobierno para decidir y del Parlamento para controlar.

Cuando todavía no estábamos recuperados de la crisis de 2008, en la que todas las ayudas fueron a parar al sector financiero, y que había abierto una brecha entre ricos y pobres que todavía no hemos cerrado, vino la pandemia de la covid-19 a dejarnos al desnudo con nuestro maltratado sector público y con la aceleración del ámbito digital, en el que unos por no poder acceder y otros por no tener formación para ello se quedan fuera del proceso, con el consiguiente incremento de las desigualdades (millones de personas han caído ya en pobreza extrema durante la crisis sanitaria). Paralelamente, por si lo anterior fuese poco, las compañías tecnológicas hacen negocio con nuestros datos personales y amenazan sistemáticamente nuestro derecho a la privacidad.

Todo esto sucede mientras en el mundo China va tomando el protagonismo y las posiciones que los EEUU van dejando atrás. Frente a esa gran confrontación que están librando las dos potencias, la UE, muy tocada por el caos del desabastecimiento de material sanitario durante los primeros meses de la pandemia y la lentitud de sus toma de decisiones, trata de reconstruir su autonomía estratégica, industrial y digital para recomponer y defender su actitud civilizadora (democracia y estado social). Recordemos que el capítulo anterior se inició en 1945, y tiene un trasfondo histórico en el que un papel clave correspondió a los líderes de las grandes potencias, que construyeron un sistema basado en Yalta y las Naciones Unidas y que dos años más tarde sustituyeron en la lógica de la guerra fría por la OTAN y el plan Marshall (fundamentalmente para contener la expansión de la URSS). Ese mundo de ayer es el que hoy está en un gran proceso de cambio. Entre el carbono y el silicio y entre el mundo unipolar, el bipolar y el multipolar.