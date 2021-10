De cafés y extravagancias.

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images

Si alguien piensa que en el espacio los astronautas no se pueden tomar un buen café antes de comenzar la jornada está muy equivocado. Desde hace algún tiempo la Estación Espacial Internacional cuenta con su propia máquina de espresso. La han bautizado como ISSpresso y fue diseñada para hacer más llevaderas las “alturas” y que los astronautas se pudieran sentir como en su propia casa.

Hay que tener en cuenta que si los astronautas pretendieran tomarse un “café terrícola”, seguramente el líquido no llegaría a su paladar, ya que la falta de gravedad haría que se quedase aferrado a las paredes de la taza.

El café más extravagante del mundo

Se dice que el café perfecto debe ser negro como la noche, caliente como el infierno, dulce como el amor y puro como el ángel. Es muy posible que el lector no esté del todo de acuerdo porque, en lo que se refiere al café, para gustos los colores. El que no lo quiere espresso le apetece latte y el que no cappuchino, frappé, moca, bombón, americano o macchiato.