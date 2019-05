"De, de, de... nitrógeno": el brutal 'repaso' de Dani Mateo a Silvia Saavedra (Cs) tras la que lió en Telemadrid

“Una nueva estrella política nació en el debate de Telemadrid: Silvia Saavedra. No tenéis ni idea de quién es... ¿eh? Tranquilos, que ella misma se presenta”, ha ironizado Mateo: “Buenas noches, madrileños. Me llamo Silvia Saavedra. Hoy vengo en representación de Ciudadanos y vengo en representación de Begoña Villacís”, se presentó Saavedra.

“Así es. Fue la sustituta de Begoña Villacís. Y seguro que estáis pensando que esta es la típica historia de una eterna suplente que en el último momento salta a la cancha para sustituir a la estrella de su equipo y acaba triunfando por todo lo alto... ¡Pues esta vez no pasó ni de lejos!”, ha argumentado Mateo, quien justifica la extraña actuación de Saavedra afirmando que, quizás, “estaba un poco más nerviosa de la cuenta al principio del debate y pensó ‘soy de Ciudadanos, voy a sacar papeles con cosas’”.

“Sabemos que es Lenin, señora Saavedra. Pero enseñándolo así no sabemos si lo que le molesta es que lo tenga colgado o que lo tenga mal colgado. ¿Para quién trabaja Silvia Saavedra? ¿Para Ciudadanos o para Leroy Merlín? No lo sabemos. Y diréis que tal vez no controla mucho de historia, pero seguro que controla de química”, bromeó Mateo, antes de dar paso a otra intervención estelar de Saavedra: “Cuando habló de Madrid Central y su ‘efecto frontera’, habló de cómo las estaciones de contaminación están subiendo niveles... niveles de, de, de... nitrógeno, y van subiendo y se va perjudicando la salud de los madrileños de estos barrios”, dudó la candidata de Ciudadanos.