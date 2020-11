De dónde sale lo de que el Gobierno va a cerrar los centros de educación especial

JOSE JORDAN/AFP via Getty Images

Cinco días después, en una entrevista con Las mañanas de TVE, Celaá volvía sobre el tema: “Este Gobierno no va a cerrar los centros de educación especial o especializada. De ninguna de las maneras. Sin embargo, sí que también va a seguir esa senda importante que ya se está llevando a cabo […] y que es buena y que es la que nos pide precisamente la Organización de Naciones Unidas en relación a la escolarización de las personas con discapacidad o con diversidad funcional o con capacidades diferentes, que es que vayamos a incorporarlas progresivamente en la medida en que se pueda a centros ordinarios con los recursos suficientes”. Lo puedes ver a partir del minuto 3:20.

El Gobierno no va a cerrar los centros de educación especial, y a la ministra Isabel Celaá le duele la boca de repetirlo . La nueva propuesta de Ley de Educación, conocida popularmente como ‘ Ley Celaá ’ por la titular del Ministerio que lo impulsa, no menciona en ningún momento el cierre de centros de educación especializada, pero la bola ha crecido tanto que ahora lo habitual es escuchar lo contrario, ya sea por la calle, en una comida familiar o en un grupo de WhatsApp.

Apenas una semana después, el 20 de marzo de 2019, Isabel Celaá volvía a ser preguntada por el tema en una entrevista con Las Mañanas de RNE, y respondía alegando que el presunto cierre de centros especiales no era más que “una inexactitud, por no decir un bulo”. “No vamos a cerrar ningún centro de atención especial o especializada, que tienen toda su razón de ser”, reiteraba Celaá.

Es esto lo que más problemático resulta para asociaciones como ’Educación Inclusiva sí, Especial también’. Temen que dentro de esos “diez años”, los colegios de educación especial dejen directamente de existir, algo que el Ministerio niega. Se basan en unas declaraciones del presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, que en 2017 pidió en el Congreso de los Diputados que la nueva ley de Educación pusiera “fin a estas estructuras especiales de educación” en un plazo de cinco años, en el que se pudiera “migrar de estructuras no inclusivas a estructuras inclusivas” y que “los centros especiales deberían ser declarados a extinguir”.

Esa enmienda no se incluye finalmente en la ley, pero, según la plataforma, la propuesta aparece encubierta en la disposición adicional cuarta de la ley. “No habla de cierre, pero sí de transferir de alguna forma a los niños que están en educación especial a educación ordinaria”, sostiene Morillas. “Ni muchísimo menos esto nos deja tranquilos”.

No obstante, Jesús Martín Blanco, delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de la Discapacidad, matiza estas palabras y se declara “dolido” por que se pongan en duda las intenciones del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. “¿En qué cabeza cabe que queramos cerrar centros de educación especial cuando son estructuras del CERMI? Eso no es cierto, es faltar a la verdad y jamás hemos dicho eso”, asegura. “¿Dónde van a ir esos niños y esas niñas si se cierran esos coles? Ahora mismo no hay ningún sitio similar; se produciría un desamparo educativo”, señala.

“Me produce dolor que estemos todavía en estos debates”, confiesa Martín. “Desde el CERMI hemos dicho que hay que transitar a la educación inclusiva, eso sí, y defendemos los postulados de derechos humanos como demócratas que somos, pero jamás vamos a decir que se cierre ningún tipo de estructura que es de valor”, insiste. “Eso no quita que haya que repensar la educación en términos de inclusión, porque un centro ‘normativo’ en la actualidad no tiene la capacidad de acoger a un niño con discapacidad”, zanja.